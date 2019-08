Kostenpflichtiger Inhalt: Uniklinik in Homburg : Große Koalition will U-Ausschuss zum Missbrauchsskandal

Nach der Linken wollen auch CDU und SPD den mutmaßlichen Missbrauch am Saar-Uniklinikum durch einen Untersuchungsausschuss im Landtag aufklären lassen. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken/Homburg Im Missbrauchsskandal am Uniklinikum (UKS) in Homburg will die große Koalition einen Untersuchungsausschuss beantragen.

Das kündigten die Fraktionsspitzen von CDU und SPD am Montag im saarländischen Landtag hat. Linken-Fraktionschef Oskar Lafontaine hatte einen Untersuchungsausschuss bereits im Juli als „unvermeidlich“ bezeichnet. Auch seine Partei will nach der Sommerpause im Parlament einen Ausschuss auf den Weg bringen.

CDU-Fraktionschef Alexander Funk erklärte, man wolle auf die Linksfraktion zugehen, um einen gemeinsamen Antrag zu verfassen. Jochen Flackus, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, zeigte sich offen für Gespräche.