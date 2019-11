Künftig gibt es externe Gutachter : Uniklinik sucht proaktiv nach Verdachtsfällen im Missbrauchsskandal

Saarbrücken/Homburg Aufsichtsratsvorsitzender Henrik Eitel fordert: Künftig soll bei Hinweisen auf Missbrauch sofort ein externer Gutachter eingeschaltet werden.

Im mutmaßlichen Missbrauchsskandal in der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrankheiten (HNO) am Homburger Universitätsklinikum (UKS) hat Vorstandschef Prof. Dr. Wolfgang Reith erste Sofortmaßnahmen zugesagt. Bei einem Treffen mit dem künftigen Aufsichtsratsvorsitzenden Henrik Eitel, Chef der Staatskanzlei, wurde vereinbart, dass künftig bereits bei ersten vagen Hinweisen auf möglichen sexuellen Missbrauch ein unabhängiger externer Sachverständiger eingeschaltet wird. Nach Angaben Eitels soll der Berufsverband der Kinderärzte diesen Experten dann benennen. Diese Maßnahme gelte zusätzlich zu dem für solche Fälle bereits vorgesehenen Ablaufplan, wonach die so genannte Kinderschutzgruppe mit Kinderärztin und Rechtsmediziner gerufen wird.

Reith sagte nach Angaben der Staatskanzlei auch zu, dass am UKS „proaktiv nach ungeklärten Fällen“ gesucht werde, über die gegebenenfalls auch externe Gutachter und die Staatsanwaltschaft informiert werden. Bislang ist offenbar ein weiterer Fall an der HNO-Klinik aufgefallen, in dem es aber bei interner Prüfung bislang keine plausiblen Hinweise auf möglichen Missbrauch gebe. Dennoch sollen Gutachter und eventuell Staatsanwaltschaft hinzugezogen werden. Dies gelte auch für einen Hinweis einer Mutter, deren Kind 2014 dort ebenfalls in Behandlung war.