Cold Cases : Ungeklärte Mordfälle auf dem Prüfstand

Ein Bericht aus der „Saarbrücker Zeitung“ vom 17. Oktober 1991 über Peter Gregorius. Nach seiner Leiche wird zurzeit bei Wadgassen gesucht. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Staatsanwaltschaft und Polizei wollen alte Akten zu ungelösten Fällen regelmäßig aktualisieren – eine Konsequenz aus den nach 29 Jahren wieder aufgenommenen Ermittlungen um Samuel Yeboah und Peter Gregorius.

„Mord verjährt nie, die Täter dürfen sich niemals sicher fühlen und sollen wissen, dass der Rechtsstaat nicht locker lässt“, sagt Justizstaatssekretär Roland Theis (CDU). Gerade die erst vor wenigen Wochen wieder aufgenommenen Untersuchungen zum Mord an dem Ghanesen Samuel Yeboah, der sein Leben bei einem heimtückischen Brandanschlag 1991 auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis verlor, und im Fall des mutmaßlich ermordeten Peter Gregorius aus Wehrden rücken die ungelösten Kriminalfälle wieder in den Blickpunkt.

Zum Schicksal des seit 29 Jahren spurlos vermissten Gregorius gab es jüngst neue Hinweise aus dessen früheren Umfeld, die zu drei Haftbefehlen führten. „Cold cases“ nennen Kriminalisten diese ungelösten Fälle, bei denen es meist um Mordermittlungen oder aber um spurlos Vermisste geht.

Weil es keine Ansatzpunkte für neue Untersuchungen gab, schlummern derzeit in den Aktenschränken der saarländischen Polizei exakt 16 ungeklärte Mordfälle aus den letzten drei Jahrzehnten. Dazu zählen beispielsweise die Ermittlungen zu dem vor knapp elf Jahren getöteten Geschäftsmann und früheren Fußball-Bundesliga-Schiedsrichters Heinz Werner aus Auersmacher. Der damals 63-jährige Geschäftsmann wurde seit dem 31. Oktober 2009 vermisst. Am ersten Weihnachtsfeiertag 2009 wurde seine Leiche an der Staustufe der Saar bei Kanzem gefunden. Die Leiche wies massive Verletzungen auf, weshalb die Ermittler von einem Tötungsdelikt ausgehen.

„Vorläufig“ eingestellt wurden auch die Ermittlungen zu dem Gewaltverbrechen, dessen Opfer im Januar 2018 ein ukrainischer LKW-Fahrer wurde. Er wurde vermutlich im Führerhaus seines Sattelzuges auf der Rastanlage der Autobahn bei Homburg umgebracht.

Die Sachbearbeiter und Dienststellen, die ursprünglich ermittelten, können, so der derzeitige Stand, die Fälle jederzeit wieder aufgreifen, so es denn neue Hinweise oder Spuren gibt. Genau dieses Verfahren, dass die Fahnder, die die Akten seit Jahren kennen, für diese „cold cases“ zuständig bleiben, soll sich in naher Zukunft ändern. Beim Landespolizeipräsidium (LPP), so erläutert Pressesprecher Stephan Laßotta, werde eine eigene Dienststelle für „cold cases“ eingerichtet. Sie wird dem Dezernat LPP 221, der zentralen Analyse- und Auswertestelle, angegliedert. Mindestens zwei Beamte sollen dann mit neuem Blick die ungeklärten Delikte regelmäßig auf den Prüfstand nehmen. Dazu gehört auch, ältere Spurenträger nach neuesten technischen Möglichkeiten untersuchen zu lassen und, im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Saar-Polizei, die Akten von mitunter vergilbten Papierbergen zu sichern und digital zu speichern. Die „cold-case“-Ermittler sollen zudem in operativer Fallanalyse ausgebildet werden, um gegebenenfalls zu den Altfällen neue Täterprofile und Tatrekonstruktionen zu erstellen.

Auch die Staatsanwaltschaft zieht in Abstimmung mit der Polizei Konsequenzen aus den jüngsten Entwicklungen in Sachen Yeboah und Gregorius, die beide im Jahr 1991 datieren. Staatssekretär Theis bestätigte auf Anfrage unserer Zeitung, dass er gemeinsam mit Generalstaatsanwalt Günter Matschiner vereinbart hat, ein Prüfverfahren für „cold cases“ einzurichten und einen zentralen Ansprechpartner dafür zu installieren. Demnach sollen alle Fäden bei einem Staatsanwalt, der zur Generalstaatsanwaltschaft abgeordnet werde, zusammen laufen. Vorgesehen ist, dass die „kalten Fälle“ etwa alle zwei Jahre überprüft werden, ob es beispielweise aufgrund neuer Technologien oder Spuren neue Ermittlungsansätze gibt.

Theis verweist nicht nur auf die 16 offenen Mordfälle der letzten 30 Jahre. Ungeklärt sind nach SZ-Informationen aktuell die Schicksale von 16 Vermissten, deren Daten in der Regel 30 Jahre in der bundesweiten Datei bleiben. Im Zusammenhang mit den Mordfall Yeboah, wo die Täter im rechtsextremen Lager vermutet werden, ist davon auszugehen, dass die Fahnder auch noch vorhandene Spuren und Hinweise zu mehreren ungeklärten Brandanschlägen aus dem Jahr 1992 erneut untersuchen. Konkret geht es etwa um den versuchten Anschlag auf das damalige „Komm“ (Kommunikationszentrum am alten Betriebshof) in Saarlouis, um einen Angriff auf ein Wohnheim jugoslawischer Flüchtlinge im Juli 1992 in Schwarzenholz und den Brandanschlag auf das Asylbewerberheim Ende August 1992 in der Saarlouiser Gutenbergstraße. Ebenfalls auf 1992 datieren der versuchte Anschlag auf ein Asylbewerberheim in Saarlouis (Orannaheim), der Brandanschlag in Saarwellingen auf eine Asylbewerber-Unterkunft und die versuchte schwere Brandstiftung am Asylbewerberheim in Wallerfangen-Gisingen.

Samuel Yeboah kam 1991 bei einem Brandanschlag auf ein Asylheim in Saarlouis ums Leben. Foto: Andreas Engel

Der Saarbrücker Generalstaatsanwalt Günter Matschiner (SPD) Foto: Justizministerium Foto: Ministerium der Justiz

Justiz-Staatssekretär Roland Theis (CDU) Foto: Markus Lutz Foto: Saarland/M. Lutz/Lutz, Markus