Harte Zeiten durch 2G : Ungeimpfte dürfen im Saarland ab Samstag nicht mehr zum Friseur gehen

Bei einer Schalte einigen sich Bund und Länder auf verschärfte Corona-Regeln. Wenig später wird klar: Das Saarland will diese noch deutlich strenger fassen. Für Ungeimpfte ist bald nicht mal mehr der Friseur-Besuch möglich.

Die Verordnung tritt schon am Samstag, 20. November, in Kraft.

Wo im Saarland (neben dem Friseur) künftig ebenfalls 2G gilt

In Clubs und Diskotheken gilt künftig sogar 2G plus. Selbst Geimpfte und Genesene brauchen damit zusätzlich einen Test, um Zutritt zu bekommen. Dasselbe gilt für Besuche in Pflegeheimen, Krankenhäusern und Rehakliniken.

Ministerpräsident Tobias Hans hält die Verschärfungen für nötig und geht bewusst über die Beschlüsse hinaus, die die Bund-Länder-Runde am Donnerstag zuvor gefasst hatte. „Im Saarland ist die Lage noch nicht so dramatisch wie während der zweiten Welle oder wie es andernorts der Fall ist, aber das ist kein Signal zur Entwarnung. Im Gegenteil: Die Zahl der Neuinfektionen ist in den letzten Tagen auch bei uns so steil angestiegen, dass das eine deutliche Verschärfung der Pandemie-Lage in den kommenden Wochen verheißt“, teilte Hans mit.