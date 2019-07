Schwierige Mietverhandlungen : Umzug der Bundespolizei auf der Kippe?

Die Bundespolizei sieht in dem Standort des alten Direktionsgebäudes am Saarbrücker Hauptbahnhof zwei entscheidende Vorteile gegenüber Bexbach: So liege er nah an den Revieren Hauptbahnhof (wo ein Großteil der polizeilichen Arbeit anfällt) und Goldene Bremm. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wegen eines Streits um den Mietpreis könnte sich der Umzug der Bundespolizei von Bexbach nach Saarbrücken zumindest verzögern.

Der GdP-Funktionär Roland Voss, bei der Gewerkschaft zuständig für die Bundespolizei, berichtete, bei dem Streit zwischen Bahn und Bima gehe es um etwa zwei Euro pro Quadratmeter. Eine Einigung scheine nicht in Sicht. Die Bahne rechne immer höhere und aus Sicht der GdP nicht nachvollziehbare Zugschläge in den Mietpreis ein und gefährde das Umzugsprojekt. Voss forderte die Bahn auf, von überzogenen Risikozuschlägen abzurücken. Auch die Bima müsse den Ernst der Lage erkennen und endlich zügige und erfolgreiche Verhandlungen mit der Bahn führen. Einen festen Zeitplan, bis wann die Bundespolizei in das Gebäude des Hauptbahnhofes eingezogen sein soll, gibt es bisher nicht. Die Bundespolizei sieht in dem künftigen Standort viele Vorteile gegenüber Bexbach: So liege er nah an den Revieren Hauptbahnhof (wo ein Großteil der polizeilichen Arbeit anfällt) und Goldene Bremm.