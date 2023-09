Was halten Saarbrücker von einer Flüchtlingsobergrenze? „Unsere Demokratie geht dadurch kaputt“

Die Flüchtlingszuwanderung wird in Deutschland für die Kommunen und Landkreise immer schwerer zu bewältigen. Jetzt will die Bundesregierung die Ausgaben im Bereich Migration und Integration drastisch kürzen und hat damit große Sorgen bei den Wohlfahrtsverbänden ausgelöst (wir berichteten). Manche Politiker fordern einen Zuwanderungsstopp, andere wünschen sich strengere Regeln. Was sagen Passanten in Saarbrücken dazu?