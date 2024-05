Wahlkreisprognose Fast zwei Drittel wollen neue Baugebiete für Familien im Saarland

Die CDU-nahe Saarbrücker Union-Stiftung hat mit ihrer in Berlin in Auftrag gegebenen repräsentativen Umfrage gut einen Monat vor den Wahlen zum EU-Parlament und in den saarländischen Kommunen spannende Ergebnisse in die Debatte geworfen. Der stellvertretende Geschäftsführer der Union-Stiftung, Michael Scholl, und der Chef des in Berlin-Schöneweide ansässigen Instituts Wahlkreisprognose.de, Valentin Blumert, präsentierten am Dienstagmittag detailliert per Zoom-Webinar, wie die Saarländerinnen und Saarländer derzeit ticken.