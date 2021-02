Nachfragen der Opposition : Hans verteidigt Rückkehr von HNO-Chefarzt

Chefarzt Bernhard Schick ist an die HNO-Klinik am Universitätsklikum zurückgekehrt. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Rückkehr von Professor Bernhard Schick an die HNO-Klinik des Universitätsklinikum (UKS) verteidigt. Die Staatskanzlei hatte die vorläufige Suspendierung des Chefarztes im Januar nach acht Monaten aufgehoben.

Die Staatskanzlei hatte die Aufhebung der Suspendierung mit einem engen gesetzlichen Rahmen begründet. Schick musste im Mai 2020 eine unfreiwillige Auszeit nehmen, weil die Dienstaufsicht offenbar die Gefahr sah, durch seinen Verbleib könnten der Dienstbetrieb oder die laufenden Ermittlungen „wesentlich beeinträchtigt“ werden. So steht es im Saarländischen Disziplinargesetz. Die Regelung schreibt zudem vor, dass die Suspendierung verhältnismäßig sein muss. Gemessen an dem, was ihm seitens des Dienstherrn am Ende blühen könnte. Anscheinend ist das aus Sicht der Staatskanzlei nicht mehr absehbar, nachdem Schick gegenüber der Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme zu den Vorwürfen der sexuellen Belästigung abgegeben hat.