Ausbildung schreitet voran : Ukrainische Soldaten in Idar-Oberstein schießen jetzt scharf

Foto: Bundeswehr/Torsten Kraatz/Torsten Kraatz

Deutschland bildet ukrainische Soldaten in Idar-Oberstein an der Panzerhaubitze 2000 aus. Das soll sie in die Lage versetzen, sich besser gegen Russlands Angriff zu wehren. Die Ausbildung kommt voran.