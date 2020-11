Ukrainerinnen ausgebeutet? : Razzia in der häuslichen Pflege im Saarland

Razzia in der häuslichen Pflege im Saarland

Auch im Saarland sind in der häuslichen Pflege zahlreiche Osteuropäerinnen im Einsatz. Nicht immer soll es dabei mit rechten Dingen zugegangen sein. Foto: dpa/Bernd Thissen

Saarbrücken/Dresden Bundespolizei und Zoll sind mit Durchsuchungen bundesweit gegen Ausbeutung in der häuslichen Pflege vorgegangen. Dabei filzten Beamte auch sechs Objekte im Saarland. Die Hintergründe der Ermittlungen.

Im Zuge von Ermittlungen wegen gewerbsmäßiger Einschleusung und illegaler Beschäftigung ukrainischer Frauen in der häuslichen Pflege haben Bundespolizei und Zoll am Mittwoch Wohn- und Geschäftsräume im Saarland und in zwölf anderen Bundesländern durchsucht. Nach Angaben der Bundespolizei gab es im Saarland sechs Durchsuchungen. Bundesweit wurden Datenträger, Unterlagen, Schusswaffen, Munition, Bargeld und ein Kilogramm Gold sichergestellt.