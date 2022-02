„Wir müssen gerüstet sein“ : Folgen des Ukraine-Kriegs für das Saarland – das sagen Tobias Hans und Anke Rehlinger dazu

Saarbrücken Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Landesregierung im Saarland am Freitagmorgen zu einer Sondersitzung zusammengekommen und hat über mögliche Folgen für das Saarland beraten.

Es ging um Fragen zur Energiesicherheit, zur Infrastruktur, zur inneren Sicherheit und zum Katastrophenschutz, zur Cybersicherheit und zu den wirtschaftlichen Folgen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitagmorgen den Ministerrat zu einer Sondersitzung einberufen. „Auch als Landesregierung werden wir an einem Strang ziehen, um die Herausforderungen des Krieges für das Saarland zu bewältigen. Wir werden im Ministerrat beraten, wie wir schwerwiegende Folgen für die Menschen und die Wirtschaft abwenden können“, erklärte Hans zuvor.

Tobias Hans ist „berührt“ von „Welle der Hilfsbereitschaft“ für die Ukraine im Saarland

Rehlinger über Putin: „Skrupelloser Aggressor“

Der Krieg werde ideelle, aber auch praktische Auswirkungen haben – ebenso persönliche für viele Ukrainer, die in Deutschland und im Saarland leben. „Unser Beistand gilt auch denjenigen, die vermeintlich hier in Sicherheit sind, aber in großer Sorge über ihre Familien in der Ukraine sind.“ Die Aufnahmebereitschaft im Saarland sei groß.