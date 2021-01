Unterkunft müssen Landkreise organisieren : Bundeswehr soll in Kürze mit Tests in Altenheimen beginnen

Beim Testen bekommen Altenheime bald Hilfe. Foto: dpa/Cecilia Fabiano

Saarbrücken Der Einsatz der Bundeswehr in saarländischen Alten- und Pflegeheimen zur Unterstützung bei den vorgeschriebenen Corona-Schnelltests steht kurz bevor. Der Landkreistag geht nach den Worten von Geschäftsführer Martin Luckas davon aus, dass die ersten Soldaten Anfang kommender Woche ihre Arbeit aufnehmen werden.

Die saarländischen Landkreise hatten zunächst einen Bedarf von 182 Soldaten an den Bund gemeldet. Nach einer erneuten Abfrage in den Heimen wurde der Bedarf deutlich nach unten korrigiert. Inzwischen dürfte er bei ungefähr 60 liegen.

Zusätzlich zu den Testern hat das Gesundheitsministerium noch 30 Soldaten angefordert, die mithelfen sollen, nach Corona-Ausbrüchen in Heimen zu ermitteln, wie das Virus in die Einrichtungen eingeschleppt wurde.

Die Test-Soldaten, die zunächst an der Rettungsdienstschule des DRK in St. Ingbert in den Gebrauch der Schnelltests eingewiesen werden, sollen nach drei Wochen von freiwilligen Helfern abgelöst werden, die derzeit von der Bundesagentur für Arbeit rekrutiert werden (www.arbeitsagentur.de/corona-testhilfe). Diese Freiwilligen (Stundenlohn 20 Euro) erhalten ebenfalls eine Schulung.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) appellierte noch einmal an die Landkreise, Soldaten der Bundeswehr für Corona-Schnelltests in Altenheimen anzufordern. Sie sagte zu, dass der Bund den Landkreisen die Kosten für die Amtshilfe nicht in Rechnung stellen wird. Das gilt für die Personalkosten; Übernachtungs- und Verpflegungskosten müssen aber von den Landkreisen übernommen werden.

Die Soldaten, die nun in den Heimen eingesetzt werden, kommen unter anderem aus Daun und Büchel und werden deshalb von den Landkreisen in Hotels einquartiert. In den Kasernen gibt es nach den Bundeswehr-Reformen der Vergangenheit nach Angaben eines Sprechers nicht mehr genügend Übernachtungskapazitäten für zusätzliches Personal.