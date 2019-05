Neue Anweisung aus Vatikan : Trierer Bischof will Papst-Regeln gegen Missbrauch prüfen

Trier Der Missbrauchsbeauftragte der Deutschen Bischofskonferenz, Stephan Ackermann, will prüfen, inwieweit die deutschen Leitlinien zum Umgang mit Missbrauch den neuen Regeln des Papstes noch angepasst werden müssen.

„Die in Deutschland geltenden Leitlinien befinden sich ohnehin derzeit in der Überprüfung“, sagte der Trierer Bischof. An diesem Samstag treten neue Regeln für die Weltkirche zum Umgang mit Verdachtsfällen von sexuellem Missbrauch in Kraft. Dann gilt erstmals eine Meldepflicht für Missbrauch. Zudem schreibt der Vatikan allen Bistümern leicht zugängliche Anlaufstellen für Anzeigen vor.