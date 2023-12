Sondersitzung im Haushaltsausschuss Ist der Transformationsfonds verfassungswidrig? Das sagen Experten

Nach Einschätzung des Experten habe sich das Bundesverfassungsgericht nicht damit befasst, dass „in einem Notlagenjahr eine Förderung eines Projektes entschieden werde und dann automatische Zug-um-Zug-Leistungen in den Folgejahren vonstattengehen sollen“. Dies treffe auf den saarländischen Transformationsfonds zu. Aus seiner Sicht müsse das Urteil mit Blick auf eine solche Situation als zulässig interpretiert werden. Daran seien jedoch Bedingungen gekoppelt. Zum Beispiel sollen in diesen Fällen nicht verwendete Mittel in die Tilgung der Kredite fließen und nicht zurück in den Haushalt.