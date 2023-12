Halbsätze zum Saartalk Schuldenbremse ist „kontraproduktiv“

Interview | Saarbrücken. · Am Ende der Sendung Saar-Talk vollenden die Gäste wie üblich Halbsätze und beziehen kurz und knapp Position. In dieser Sendung zum Thema Transformation und Saar-Wirtschaft in der Krise.

07.12.2023 , 17:05 Uhr

Peter Stefan Herbst (Chefredakteur Saarbrücker Zeitung, links) und Armgard Müller-Adams (Chefredakteurin SR-Fernsehen, Mitte) sprechen mit dem Ex-Bundesminister und Präsidenten des Saarhütten-Verbandes Heiko Maas, Saar-CDU Chef Stephan Toscani, Ralf Reinstädtler,Geschäftsführender Vorstand der IG Metall in Deutschland und Professor Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (nicht im Bild). Foto: Oliver Dietze