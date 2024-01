Saarstahl berichtet im Wirtschaftsausschuss Transformation der Stahlindustrie soll Aufträge für Saar-Wirtschaft bringen

Saarbrücken · Knapp einen Monat nach dem Besuch des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) in Völklingen ist die Milliarden-Förderzusage für die saarländische Stahlindustrie am Mittwoch Thema im Wirtschaftsausschuss des Landtags gewesen. Was gab es Neues für die 13 000 Stahlarbeiter im Saarland?

10.01.2024 , 19:26 Uhr

Die 13 000 saarländischen Stahlarbeiter können nach der Förderzusage über 2,6 Milliarden Euro erstmal aufatmen. Foto: dpa/Becker & Bredel

Kurz vor Weihnachten 2023 konnten die saarländischen Stahlarbeiter aufatmen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kam persönlich nach Völklingen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Er sicherte eine Fördersumme für die Transformation hin zu Grünem Stahl in Höhe von 2,6 Milliarden Euro zu. Knapp einen Monat später war die Zusage aus Berlin nun Thema im Wirtschaftsausschuss des Saar-Landtags. Neben der SPD-Landesregierung berichteten die Betriebs- und Vorstandsvorsitzenden von Saarstahl und Dillinger sowie die IG Metall zur Förderzusage.