Mutmaßlicher Täter gefasst Tödliche Messer-Attacke auf Polizisten (29) in Mannheim – Reaktionen aus dem Saarland

Am Freitag, 31. Mai, war bei einer Messerattacke auf dem Marktplatz in Mannheim ein Polizist zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Trotz einer Not-Operation starb der 29-Jährige erlag Sonntagnachmittag. In einer gemeinsamen Mitteilung informieren die Staatsanwaltschaft in Karlsruhe, das Mannheimer Polizeipräsidium sowie das Landeskriminalamt (LKA) darüber.