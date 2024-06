Reaktionen aus dem Saarland Tödliche Attacke auf Polizisten in Mannheim: Attacke „darf nicht in politischen Kredit umgemünzt werden“

Die Aktion 3. Welt Saar verweist auf eine Bedrohung. So bewertet dessen Vertreter Klaus Blees den tödlichen Vorfall so: „Der mutmaßlich islamistisch motivierte Mordanschlag in Mannheim zeigt die große Gefahr, die vom Islamismus in Deutschland ausgeht.“ Dies manifestiere sich auch in antisemitischen Aufmärschen und Universitätsbesetzungen der sogenannten Palästina-Solidarität.