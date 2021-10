Pläne des CDU-Landeschefs im Saarland : Tobias Hans will vor Landtagswahl neue Köpfe präsentieren

Saarbrücken Zwei CDU-Minister hören zur Landtagswahl auf. CDU-Spitzenkandidat Tobias Hans will deshalb mit einem Team in den Wahlkampf ziehen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans, der am 12. November zum Spitzenkandidaten der CDU für die Landtagswahl am 27. März gewählt werden soll, will mit einem Team in den Wahlkampf ziehen. „Natürlich werde ich ein Team um mich scharen, damit die Menschen wissen, was sie bekommen, wenn sie die CDU Saar wählen. Das ist selbstverständlich“, sagte er. Jetzt sei aber noch nicht der Zeitpunkt, um dieses Team vorzustellen.