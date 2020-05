Umstrittener Vorschlag aus Thüringen : Saarland bleibt hart im Streit um Corona-Regeln

Saarbrücken/Erfurt Thüringen will die Kontaktsperren und die Maskenpflicht aufheben. Die saarländische Landesregierung hält diesen Kurs für zu riskant.

(epd/afp/mzt) Die saarländische Landesregierung lehnt eine Abkehr von landesweit geltenden Corona-Auflagen ab und stellt sich damit gegen einen Vorschlag von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der Linken-Politiker hatte angekündigt, die Corona-Beschränkungen in seinem Bundesland aufheben zu wollen. Als Grund nannte er am Wochenende die niedrige Zahl der Infektionen in Thüringen. Ramelow will dem Kabinett in Erfurt Vorschläge unterbreiten, „wie wir ab dem 6. Juni auf allgemeine Schutzvorschriften verzichten können“. Das Motto solle lauten: „Von Ver- zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maßhalten.“