Nachfolge von AKK : Tobias Hans sieht CDU im Überlebenskampf

CDU-Landeschef Tobias Hans will ein gesteuertes Vefahren für die Nachfolge in der Bundespartei. Foto: Staatskanzlei Saarland/Carsten Simon

Saarbrücken Die Führungsdebatte in der CDU ist nach Ansicht von Saar-Ministerpräsident Tobias Hans Teil eines Überlebenskampfes. „Es geht um das Überleben der CDU als Volkspartei der Mitte und darum, verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen“, sagte der CDU-Landeschef am Freitag in Saarbrücken.



