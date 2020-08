Pandemie : Hans schließt höhere Strafen bei Corona-Missachtung nicht aus

Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) schließt höhere Strafen bei Verstößen gegen Corona-Vorschriften für Abstand, Hygiene und Maskenpflicht nicht aus.

„Insbesondere die Wirkung von Abstand und Alltagsmasken beruht auf Gegenseitigkeit – dafür müssen alle mitziehen“, sagte Hans in Saarbrücken der Deutschen Presse-Agentur. Entscheidend sei die Akzeptanz der Bevölkerung. „Wenn die Appelle aber keine Früchte tragen, müssen wir sicherlich auch die Diskussion über höhere Strafen führen.“ Bei möglichen Strafen im Zusammenhang mit den Corona-Vorschriften gehe es auch um „eine Frage der Gerechtigkeit all jenen gegenüber, die diese Maßnahmen mittragen“. „Sanktionen sollten allerdings immer das letzte Mittel sein“, sagte der Ministerpräsident. Im Saarland sei die Disziplin weiterhin hoch. Die Mehrheit der Menschen handele „sehr verantwortungsvoll“: „Gleichzeitig darf die Nachlässigkeit einiger weniger nicht die Erfolge gefährden, die wir beim Eindämmen der Pandemie erzielt haben.“

Zu der in Paris an zahlreichen öffentlichen Orten angeordneten Maskenpflicht im Freien sagte Hans, eine solche Maßnahme könne „sicherlich eine Hilfe in Situationen sein, in denen sich viele Menschen zu nahe kommen“. Deswegen gebe es im Saarland schon eine Maskenpflicht auf Wochenmärkten. „Für eine generelle flächendeckende Maskenpflicht auf Straßen sehe ich aktuell allerdings keine Veranlassung.“