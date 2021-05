Mehr Rechte für Geimpfte und Genesene : Hoffnung auf mehr Freiheiten im Saarland

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sieht große Fortschritte bei der Bekämpfung der Pandemie. Foto: imago images/Future Image/Frederic Kern via www.imago-images.de

Saarbrücken Geimpfte und Genesene haben ab Sonntag mehr Rechte. Angesichts fallender Corona-Zahlen winken zudem auch allen anderen Saarländern Lockerungen.

Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den Bundesrats-Beschluss von Freitag zur Lockerung von Corona-Regeln für vollständig Geimpfte und Genesene als „weiteren wichtigen Schritt zurück in die Normalität“ bezeichnet. Die Rücknahme vieler Beschränkungen tritt am Sonntag in Kraft. Mit den Fortschritten beim Impfen komme man der erfolgreichen Bekämpfung der Pandemie näher.

Der Saar-Regierungschef machte außerdem Hoffnung auf mehr Freiheiten auch für Nicht-Geimpfte: „Sobald wir ein stabiles Infektionsgeschehen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 erreicht haben, können wir zudem im Saarland-Modell weitere Öffnungsschritte gehen.“ Diesen Wert haben die Landkreise Merzig-Wadern (am Freitag laut Robert-Koch-Institut bei 97,8 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) und St. Wendel (75,9) bereits zwei Tage in Folge unterschritten. Somit könnte dort – sofern die Kreise an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 100 bleiben – bereits ab kommenden Donnerstag wieder das testbasierte Saarland-Modell etwa mit geöffneter Außengastronomie gelten.

Auch in anderen Saar-Kreisen besserte sich die Lage. Im Landkreis Neunkirchen (112,6) dürfte schon ab Montag wieder Terminshopping möglich sein. Dafür gilt ein Schwellenwert von 150. Den unterschritt der Regionalverband Saarbrücken (129,6) bis Freitag dreimal in Folge – so dass die Geschäftsschließungen dort am Mittwoch enden könnten. Im Landkreis Saarlouis sowie im Saarpfalz-Kreis liegen die Werte bei 112,7 beziehungsweise 111,1.