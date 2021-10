Möglicher Rückzug von CDU-Spitze : „Er hat den Weg jetzt freigemacht“ – Tobias Hans lobt Schritt von Armin Laschet

Saarbrücken Der angedeutete Rückzug von Armin Laschet ist für Saar-CDU-Chef Tobias Hans „richtig und wichtig“. Und er nennt dafür Gründe.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat CDU-Chef Armin Laschet für den am Donnerstag in Aussicht gestellten Rückzug von Parteiführung und Kanzlerkandidatur gelobt. Die Union müsse sich als Konsequenz aus der Bundestagswahl „neu ausrichten und neu aufstellen“, sagte Hans der Saarbrücker Zeitung am Abend nach dem öffentlichen Statement des bisherigen Unions-Kanzlerkandidaten. Für diese Neuaufstellung habe Laschet „den Weg jetzt freigemacht“, betonte der saarländische CDU-Landesvorsitzende und dankte ihm „für diesen Schritt und seinen Einsatz für die CDU in den vergangenen Jahren“. Dieser sei „wichtig und richtig, um uns weitere quälende innerparteiliche Diskussionen zu ersparen“. Die Union habe bei der Bundestagswahl die Bürger „weder inhaltlich noch personell“ überzeugen können. „Jetzt müssen wir rasch gemeinsam und im Konsens mit unserer Basis auf einem Parteitag die Weichen neu stellen“, so Hans. Er hatte sich nach Medienberichten in den CDU-Gremien bis zur Entscheidung im April kritisch zu einer Kanzlerkandidatur Laschets geäußert, weil er bei einer Kandidatur von CSU-Chefs Markus größere Chance auf einen Wahlsieg der Union sah.