Zoff um Pelletheizungen und Kaminöfen : Tobias Hans: „In Berlin herrschen seit Wochen Chaostage beim Klimaschutz“

Saarbrücken Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans hat Forderung des Umweltbundesamtes, Pelletheizungen und Kaminöfen zu verbieten, scharf kritisiert.

„Bürgern wird das so wichtige Thema Klimaschutz vollends madig gemacht“

„Jetzt stellt eine oberste Bundesbehörde, nämlich das Umweltbundesamt, das Verbrennen von Holz in Frage, während gleichzeitig die Bundesregierung den Einbau von Pelletsheizungen fördert“, sagte Tobias Hans. „Das ist nicht nur völlig widersinnig, sondern führt auch dazu, den Bürgerinnen und Bürger das so wichtige Thema Klimaschutz vollends madig zu machen.“

Viele Menschen im Saarland lebten im Einklang mit natürlicher Waldbewirtschaftung und lagerten nachwachsendes Holz in ihren Gärten, um gerade in der Übergangszeit nur bedarfsorientiert zu heizen, hieß es in der Erklärung des Ministerpräsidenten. „Gerade aufgrund der steigenden Preise für Öl und Gas setzen viele Saarländerinnen und Saarländer auf ihre Kaminöfen, um jetzt nicht in der Kälte sitzen zu müssen. Das Vorgehen der Bundesregierung ist alles andere als sozial“, kritisierte Tobias Hans.