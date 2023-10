Kundentermin statt Landtagssitzung „Unerhört“ – Junge Union Saar fordert Rücktritt von Tobias Hans

Laßotta erklärt abschließend: „Es wird immer deutlicher, dass Hans so wenig zum Saarland passt, wie bayerische Weißwurst zum Schwenker.“ Seine Aufforderung in der Ansprache: Hans solle sich am besten ganz auf seinen Nebenjob konzentrieren und Platz für Abgeordnete machen, die das Mandat in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit stellen.