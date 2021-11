Deutliche Mehrheit für den Ministerpräsidenten : Tobias Hans ist Spitzenkandidat der Saar-CDU für die Landtagswahl

Saarbrücken Die CDU hat am Freitagabend die personellen Weichen für die Landtagswahl gestellt. Spitzenkandidat ist Ministerpräsident Tobias Hans. Der gab sich optimistisch, die Wahl zu gewinnen.

Die CDU zieht mit Ministerpräsident Tobias Hans als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 27. März 2022. Der 43-Jährige wurde am Freitagabend bei einem Parteitag im Saarbrücker E-Werk mit 96 Prozent der Stimmen auf Platz eins der Landesliste gewählt.