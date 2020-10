Harte Einschränkungen auch im Dezember? : Tobias Hans hält Lockdown-Verlängerung für möglich

Saarbrücken Der Corona-Lockdown beginnt am 2. November und soll Ende des Monats enden. Wie wahrscheinlich ist eine Verlängerung?

Der Ministerpräsident des Saarlands, Tobias Hans (CDU), hält eine Verlängerung des Lockdowns in den Dezember hinein für möglich, sollten die Infektionszahlen nicht entscheidend sinken und die Kontaktnachverfolgung schwierig bleiben. „Dann müssen wir besprechen, was wir machen. Natürlich gibt es dann verschiedene Optionen. Man kann noch schärfere Maßnahmen machen, wir schließen ja auch nicht alles. Man kann das Ganze verlängern", so Hans in der Sendung „Frühstart" des Nachrichtensenders NTV.