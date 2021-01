Verschärfung des Lockdowns : Härtere Regeln trotz sinkender Corona-Fallzahl

An diesem Dienstag könnte es zu weiteren Corona-Einschränkungen kommen. Foto: dpa/Kira Hofmann

Saarbrücken Bund und Länder werden an diesem Dienstag neue Einschnitte beschließen – aus Sorge vor einer Virus-Mutation.

Obwohl die Zahl der Corona-Neuinfektionen sinkt, zeichnen sich vor der Konferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Dienstag neue Einschränkungen ab. Der Grund ist eine Virus-Mutation, die vermutlich deutlich ansteckender ist als die bekannte Variante. „Wir müssen jetzt rechtzeitig handeln, bevor das mutierte Virus sich auch bei uns – ähnlich wie in Großbritannien – massiv verbreitet“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU). Die Bund-Länder-Runde solle daher offen über eine bundesweit einheitliche Verschärfung der Maßnahmen diskutieren. Im Gespräch sind eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar, die Ausweitung von Heimarbeit, nächtliche Ausgangssperren und eine FFP2-Maskenpflicht im Bahnverkehr und in Geschäften. Hans verlangte zudem eine Debatte über Privilegien für den Profifußball, der den Spielbetrieb trotz Lockdowns bislang aufrechterhalten darf.