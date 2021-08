Kurz vor Start des neuen Schuljahres : Saar-Ministerpräsident Tobias Hans prescht in Debatte um Impfungen an Schulen vor

Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Sollen Kinder und Jugendliche an saarländischen Schulen geimpft werden? Die Meinungen gehen auseinander. Tobias Hans positioniert sich nun klar in einem Interview – und stößt damit wohl SPD-Bildungsministerin Streichert-Clivot vor den Kopf.

Mehrere Bundesländer wollen Kindern ab zwölf Jahren ein Impfangebot an und im Umfeld von Schulen machen. Im Saarland war das bisher nicht vorgesehen – bis jetzt. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat sich in einem Interview mit der Bildzeitung nun klar positioniert. Demnach würde es im kommenden Schuljahr, das am Montag beginnt, ein niederschwelliges Angebot für Kinder und Jugendliche in der Nähe der Bildungseinrichtungen geben. Falls gewünscht, könnten die Impfungen nach Absprache mit den Schulträgern auch auf den Schulhöfen erfolgen, hieß es.

Lesen Sie auch Arztpraxis hatte Impfaktion organisiert : Warum an einer Schule in Merchweiler nun doch nicht geimpft werden darf

Die Impfungen sollen wohl vor oder nach dem Unterricht erfolgen. Das Angebot soll aber freiwillig bleiben, es soll kein Druck auf die Schüler und ihre Familien ausgeübt werden. Hans spricht sich für mobile Impfteams aus, denkbar seien aber auch Impfbusse. In den vergangenen Wochen hatte schon die CDU-Fraktion im Saar-Landtag wiederholt Impfungen an Schulen gefordert. Bildungspolitiker Frank Wagner hatte auf die Impfbusse der Landkreise verwiesen, die an den Schulen zum Einsatz kommen könnten.

Mit seiner Ankündigung wenige Tage vor Schulstart könnte Ministerpräsident Hans den Koalitionspartner und SPD-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot vor den Kopf stoßen. Vor den Sommerferien verständigte sich die CDU-/SPD-Landesregierung auf die Beibehaltung der Teststrategie – Schüler müssen sich auch im neuen Schuljahr zwei Mal pro Woche selbst auf Corona testen, um am Präsenzunterricht teilnehmen zu können. Vergangene Woche gab das Bildungsministerium zudem bekannt, dass in den ersten zwei Wochen des neuen Schuljahres Schüler, Schulpersonal und Lehrkräfte eine Maske auch wieder im Unterricht tragen müssen. Zum Impfangebot hat sich die Ministerin bisher aber nicht klar positioniert. Ihr Staatssekretär Jan Benedyczuk erklärte Anfang der Woche, dass es bereits eine Vielzahl niedrigschwelliger Angebote gebe, „kompetente und vertrauensvolle Ansprechpartner“ seien die Kinder- und Jugendärzte sowie die Hausärzte. „Für Impfungen an Schulen sehen wir insofern eher keine Notwendigkeit.“ Zudem verwies Benedyczuk auf das Gesundheitsministerin unter Ministerin Monika Bachmann (CDU): „Dazu haben wir auch keine Signale aus dem für die Impfstrategie zuständigen Gesundheitsressort.“

Lesen Sie auch Impfkampagne gegen Corona : Ministerium erklärt Entscheidung: Warum an Saarlands Schulen nicht geimpft wird