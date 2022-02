Interview in den ARD-„Tagesthemen“ : Saar-Ministerpräsident Hans für bundesweite Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infizierten steigt täglich auf immer neue Höchststände. Unterdessen plädiert der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) dafür, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht bundesweit auszusetzen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“ die Bundesregierung dazu aufgefordert, die Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen vorerst auszusetzen und nachzubessern.

Hans sagte im Interview mit Moderatorin Caren Miosga, der Bund müsse hier nachbessern, damit in allen Bundesländern das Gleiche gelte. „Es droht, große Unterscheide zu geben in der Umsetzung der aktuellen Impfpflichtgesetzgebung mit Blick auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht, und das führt einfach dazu, dass Chaos entsteht in Deutschland“, führte Hans aus. Das könne zu einem „unverantwortlichen Verschiebebahnhof“ ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden. „Damit ist den zu schützenden Personen nicht geholfen“, sagte der CDU-Politiker.