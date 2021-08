Bund-Länder-Gipfel : Tobias Hans sieht Beschlüsse des Corona-Gipfels als Bestätigung des Saarland-Modells

In einem ersten Statement nach den Bund-Länder-Beschlüssen begrüßte der Saar-Ministerpräsident die neu beschlossenen Regeln. Das Saarland-Modell hob Hans dabei als wegweisend hervor.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat die Entscheidung von Bund und Ländern, den Zutritt zu vielen Veranstaltungen auf Genesene, Geimpfte und Getestete zu begrenzen, begrüßt. „Es ist gut, dass das Saarland-Modell als Alternative zum pauschalen Lockdown jetzt auch bundesweit Schule machen wird“, sagte Hans am Dienstag in Saarbrücken. Nach Beschlüssen von Bund und Ländern am Dienstag soll spätestens ab dem 23. August der Zutritt zu vielen Einrichtungen und Veranstaltungen auf Genesene, Geimpfte und Getestete beschränkt werden.