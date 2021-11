„Nicht die Debatte, die wir jetzt brauchen“ : Deutschland streitet über Impfpflicht für alle – Hans sieht Diskussion kritisch

Berlin/Saarbrücken Ampel-Vertreter lehnen den allgemeinen Zwang zur Impfung ab, viele Unions-Politiker sind dafür. Der oberste Saar-Richter hält sie zumindest juristisch für möglich – doch Ministerpräsident Hans (CDU) sieht die Debatte kritisch.

Nach der Ankündigung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht in Österreich schließen Politiker der möglichen Ampel-Koalition eine solche Regelung für Deutschland aus. Außenminister Heiko Maas (SPD) sagte dem TV-Sender von Bild: „Die wird’s nicht geben. Weil wir es nicht für notwendig halten, weil wir es auch aus verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten für schwierig halten.“

FDP-Gesundheitspolitikerin Christine Aschenberg-Dugnus kritisiert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich offen für eine Pflicht gezeigt hatte: „Die allgemeine Impfpflicht als Drohkulisse in den Raum zu stellen, hilft niemandem.“

Deutlich einfacher sei das bei einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen – die laut Rixecker juristisch eine „subjektive Zulassungsvoraussetzung“ wäre. Auch dagegen sei rechtlich nichts einzuwenden. Eine solche Pflicht – etwa in Kliniken und der Pflege – strebt auch die Ampel an. Bei Kliniken und Verbänden im Saarland wird sie zum Teil kritisch gesehen.

Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans hält eine Diskussion über eine allgemeine Impfpflicht gegen das Coronavirus derzeit für nicht sinnvoll. „Die Impfpflicht ist nicht die Debatte, die wir jetzt brauchen“, sagte der CDU-Politiker am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Anne Will“. „Jetzt bitte ich doch wirklich, alle Kraft darauf zu konzentrieren zu impfen.“ Jetzt sei ein Zeitpunkt, „wo die Zahlen so intensiv steigen, wo ich Menschen überzeugen kann, sich impfen zu lassen, weil sie auch merken, sie verlieren ihre Freiheiten“, führte Hans aus. „Die Anreize waren nie größer als jetzt.“