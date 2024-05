Bisher kein Anfangsverdacht gegen Bau-Chefin des Saarlandes Titelmissbrauch der Bau-Chefin des Landes? Staatsanwaltschaft geht neuen Hinweisen nach

Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wird die Vorermittlungen gegen die oberste Bau-Chefin der Landesverwaltung, Sandra Koch-Wagner, wegen des Verdachts des Titelmissbrauchs wieder aufnehmen. Grund ist ein SZ-Bericht von Dienstag, in dem die Rede davon war, dass die Leiterin der Obersten Bauaufsicht im Innen- und Bauministerium in dienstlichen E-Mails und Briefen einen Doktortitel nutzte, den sie nicht führen darf, da die private Einrichtung, an der sie den Abschluss erwarb, in Deutschland nicht anerkannt ist.