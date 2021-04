Landesvorsitzende Tina Schöpfer : Grünen-Chefin Schöpfer will Tressel im Bundestag beerben

Saarbrücken Bei den Saar-Grünen scheint eine wichtige Personalie geklärt. Die Landesvorsitzende Tina Schöpfer will bei der im September anstehenden Bundestagswahl als Spitzenkandidatin ihrer Partei ins Rennen gehen und damit Markus Tressel in Berlin beerben.

Für die Nachfolge Tressels an der Landesspitze der Grünen hat bereits die Saarbrücker Bürgermeisterin und Grünen-Generalsekretärin Barbara Meyer-Gluche ihre Kandidatur angemeldet (die SZ berichtete). Sie gilt in der Partei auch als mögliche Spitzenkandidatin für die Landtagswahl im Frühjahr 2022. Gut möglich also, dass die zentralen Positionen der Grünen an der Parteispitze, im Bundestag und im Landtag in Zukunft allesamt von Frauen besetzt werden.