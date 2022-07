Wechsel an DGB-Spitze : Timo Ahr (28) soll neuer Chef für acht Gewerkschaften im Saarland werden

Saarbrücken/Wadgassen Einst innerhalb der IG Metall für die Interessen von 2000 jungen Auszubildenden verantwortlich, dann der Wechsel als Abgeordneter in die Landespolitik: Jetzt soll der Wadgasser Timo Ahr Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) an der Saar werden. Das bestätigte der 28-Jährige auf SZ-Anfrage.

Der DGB als Dachorganisation mehrerer Einzelgewerkschaften ist stark zentral organisiert. So will der Bundesvorstand in Berlin die Wahl von Timo Ahr am Dienstag empfehlen. Der Bezirksvorstand stimmt voraussichtlich am Freitagvormittag in Mainz darüber ab.