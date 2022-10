Wahl im Landtag : Tierarzt Arnold Ludes neuer Tierschutzbeauftragter des Saarlandes – trotz Kritik

Das Saarland hat einen neuen Tierschutzbeauftragten. Der Landtag wählte am Mittwoch den Präsidenten der Tierärztekammer, Dr. Arnold Ludes.

Der Landtag hat am Mittwoch den Präsidenten der Tierärztekammer, Dr. Arnold Ludes, zum neuen Tierschutzbeauftragten des Saarlandes gewählt. In offener Abstimmung votierten alle anwesenden Abgeordneten für ihn. Ludes, der einziger Bewerber für das Amt war, tritt die Nachfolge des im Juni verstorbenen Tierarztes Dr. Hans-Friedrich Willimzik an.