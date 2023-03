Keine Beteiligung an Streiks Tarif-Einigung bei Awo im Saarland – was die 5500 Beschäftigten nun bekommen

Gewerkschaft und Arbeitgeber haben sich auf einen Tarifabschluss für die Beschäftigten der Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Saarland geeinigt. Damit sind nach dem großen Ausstand der vergangenen Woche weitere Streiks in Awo-Einrichtungen abgewendet worden – auch an den Streiks in Kitas und Nachbetreuungen im Saarland werden sich die Awo-Beschäftigten am Donnerstag nicht beteiligen. Dies erfuhr die Saarbrücker Zeitung. Die Awo im Saarland hat rund 5500 Tarifbeschäftigte, in den Betreuungen sind mehrere Hundert tätig.