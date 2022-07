Trauer in der Saar-Politik : CDU-Landtagsabgeordnete Tanja Pavel aus St. Wendel völlig unerwartet gestorben

St. Wendel Die St. Wendlerin Tanja Pavel wurde im März erstmals in den Landtag gewählt. Die Landespolitik reagiert schockiert auf die Nachricht, dass sie mit 50 Jahren gestorben ist – völlig unerwartet und plötzlich.

Im Gegensatz zu vielen anderen Abgeordneten im Landtag war Tanja Pavel eine politische Spätstarterin. Der CDU trat sie 2015 bei. „Ich möchte in meiner Heimat, in der ich mit meiner Familie lebe, mit anpacken und etwas bewegen“, so begründete sie ihr Engagement. Seit 2019 war sie im St. Wendeler Stadtrat. Schnell machte sie auch in der Partei Karriere, wurde stellvertretende Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes St. Wendel und der Stadt-CDU. Auch in der Frauen-Union engagierte sie sich. An ihrer Partei störte sie vor allem eines: „Leider ist der Frauenanteil in unserer Partei immer noch niedriger als in anderen Parteien, aber wir arbeiten daran.“