Medienausleihe an Schulen im Saarland : „Handschrift ist unersetzbar“ – Lehrerverband kritisiert Tablets

Medienausleihe an Schulen im Saarland

Saarbrücken Die Begeisterung über die digitalen Endgeräte an Schulen hält sich in Grenzen. Der Saarländsiche Lehrerinnen- und Lehrerverband fordert vom Bildungsminsterium Konzepte.

Das „Mammutprojekt“ Medienausleihe an saarländischen Schulen stößt auf immer mehr Unmut. Nachdem sich dieser Tage Eltern besorgt um den Datenschutz ihrer Kinder zeigten, kritisiert nun auch der Saarländische Lehrerinnen- und Lehrverband (SSLV) die Tablets im Unterricht. Es gelte noch unzählige offene Fragen zu klären. Der Zeitplan des Ministeriums sei ambitioniert.

„Grundsätzlich finde ich es gut, dass digitale Medien in den Schulen zum Einsatz kommen. Schulen dürfen nicht abgehängt werden von der Gesellschaft und der Wirtschaft mit ihren Bedarfen im digitalen Bereich“, sagt SLLV-Chefin Lisa Brausch. „Allerdings darf nicht schon wieder einmal der zweite Schritt vor dem ersten gemacht werden.“ In den allermeisten weiterführenden Schulen seien die technischen Voraussetzungen für einen reibungslosen und zielführenden Unterricht mit Tablets nicht gegeben. Die Grundschulen lebten häufig unverschuldet digital „im Mittelalter“ und seien von der finanziellen Lage ihrer Träger – den Kommunen – abhängig. Selbst Schulen, die digital gut aufgestellt sind, kritisierten unzureichende Netzkapazität, -störungen und Ausfälle. Viele Lehrkräfte beklagten gegenüber dem Lehrerverband: „Man kann sich auf die Technik nie richtig verlassen. Man plant mit viel Zeitaufwand eine digitale Unterrichtseinheit und scheitert schlussendlich an der Technik.“