Kostenpflichtiger Inhalt: SZ-Redaktionsgespräch mit Tobias Hans : „Ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt“

Tobias Hans war am Montag zu Gast in der Redaktion der Saarbrücker Zeitung. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Tobias Hans zieht eine erste Corona-Bilanz, sorgt sich um das Saarlouiser Ford-Werk und will Rassismus im Saarland stärker bekämpfen.

Die Anspannung der vergangenen drei Monate ist von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) abgefallen. Im Redaktionsgespräch mit der SZ ließ er am Montag die Hochphase der Corona-Krise Revue passieren, berichtete von pausenlosen Videokonferenzen, von drastischen Entscheidungen zur Einschränkung persönlicher Freiheiten („Das hat uns keine Freude gemacht“), von Krisensitzungen bis tief in die Nacht und von der quälenden Ungewissheit, wie es weitergeht. „Ich habe wirklich schlaflose Nächte gehabt und überlegt, was passiert, wenn Krankenhäuser an ihre Grenzen kommen“, sagte er. In der Redaktion zog er eine erste Zwischenbilanz und äußerte sich auch zu weiteren aktuellen Themen.

Corona-Bilanz: Hans verteidigte das Vorgehen der Landesregierung, die immer noch einen Schritt weiter ging als die meisten anderen Regierungen, mit Ausnahme Bayerns. „Ich würde nichts anders machen“, sagte Hans. Natürlich sei man hinterher immer schlauer. Bei den rasant steigenden Zahlen in der französischen Region Grand Est habe man aber schnell handeln müssen. Er sei auch froh, dass das Saarland als erstes Bundesland die Schulen geschlossen habe. Die Entscheidung dazu habe er nachts in der Berliner Landesvertretung mit Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) getroffen. „Wir haben damals dazu beigetragen, dass es andere Länder, die bis dahin strikt dagegen waren, Stunden später auch entschieden haben. Es war absolut richtig, auf Nummer sicher zu gehen.“ Die Auswirkungen habe man 14 Tage später bei der Kurve der Infektionszahlen gesehen. Auch die Ausgangsbeschränkungen zu einem frühen Zeitpunkt im März verteidigt Hans: „Wir mussten aufgrund unseres starken Infektionsgeschehens unverzüglich handeln. Andere haben nachgezogen.“

Hans erläuterte auch, wieso er am 30. März davor warnte, dass die Zahl der Infektionen binnen weniger Tage auf 10 000 ansteigen werde (tatsächlich wurden es „nur“ 1000, weshalb ihm Panikmache vorgeworfen wurde). Die Zahl 10 000 habe er von Thorsten Lehr, Professor für Klinische Pharmazie an der Saar-Uni, gehabt, sagt Hans. Das sei eine „seriöse Berechnung“ gewesen, Lehr habe hochgerechnet, was passiere, wenn man nichts tue. „Mein Ziel war es, um jeden Preis zu verhindern, dass es solche Zahlen gibt“, sagt Hans.

Schulen: Dass der Unterricht nach den Sommerferien wieder möglichst normal ablaufen soll, ist für den Regierungschef klar. „Wenn die Infektionslage so bleibt, gibt es keinen Grund, noch ein weiteres Schuljahr mit weiteren Einschränkungen dieser Art zu versehen“, sagte Hans. Hoffnung machte er den Lehrern, dass es in Zukunft flächendeckende Corona-Tests geben könnte: „Wir haben diese Testkonzepte in Auftrag gegeben und sind im Austausch mit der Virologie.“ Einen Rachenabstrich zu nehmen, sei aber nicht ganz einfach. In Alten- und Pflegeheimen gebe es dafür qualifiziertes Pflegepersonal, an Schulen nicht. Man arbeite an alternativen, ähnlich gut funktionierenden Tests, zum Beispiel Gurgelwasser-Tests. „Es ist aber noch zu früh, um zu sagen, dass es ein geeignetes Verfahren gibt.“ Hans sagte, er habe großes Verständnis, dass die Lehrer getestet werden wollten. Flächendeckende Tests seien das beste Instrument gegen die Pandemie. „Wir müssen das ausbauen.“

Automobilindustrie: „Mit Sorge“ betrachtet Hans die Entwicklung in der Automobilindustrie. Ohne Absatz bei VW, BMW oder Audi leide auch ZF massiv. Der Ministerpräsident bedauert, dass eine Kaufprämie für moderne Verbrenner am Widerstand der SPD gescheitert sei. Umso wichtiger sei es, dass auch Plug-in-Hybride von der Kaufprämie profitierten. Hybride seien ein großer Beitrag zum Klimaschutz, weil diese teilweise bis zu 100 Kilometer elektrisch fahren könnten. Er mache sich auch Sorgen um das Saarlouiser Ford-Werk. Der Focus habe bisher kein Nachfolgemodell. „Natürlich will ich für Saarlouis ein zukunftsfähiges Modell haben.“ Die Zukunft sei auf Dauer elektrisch. „Deshalb müssen wir stärker unsere Abhängigkeit vom Verbrenner reduzieren hin zu mehr Elektro-Mobilität“, sagte Hans. Noch wichtiger für den Strukturwandel seien autonomes und vernetztes Fahren. Für den Strukturwandel forderte Hans auch die Ansiedlung von Bundeseinrichtungen im Saarland, idealerweise mit Bezug zu Technologien wie Cybersicherheit, autonomem und vernetztem Fahren.

Krankenhäuser: Einen Fonds mit 220 Millionen Euro für Krankenhaus-Investitionen stellt die Landesregierung zur Verfügung. Das sei „ein klares Bekenntnis“ zum Erhalt und Ausbau der Krankenhausversorgung, „ein beherzter Schritt“, sagt Hans. Für Träger sei es wichtig, dass sie jetzt Planungssicherheit hätten, das sei eine völlig andere Situation als bisher. Konkret profitieren werden laut Hans das Nordsaarland, wo 2017 das Krankenhaus Wadern schloss, und der Raum Neunkirchen, wo das Diakonie-Klinikum auf der Kippe steht. Sowohl der Bau einer Nordsaarlandklinik als auch der Erhalt des Klinikums Neunkirchen „müssen nicht mehr am Landesanteil scheitern“, sagte Hans.