Wohl schon nächste Woche : SZ-Information: Regierung im Saarland will Testpflicht an Schulen aufheben

Exklusiv Saarbrücken Die Landesregierung plant, die Testpflicht an Schulen aufzuheben. Außerdem will sie der Empfehlung des RKI und dem Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz folgen und die Corona-Quarantäne verkürzen. Was für Infizierte im Saarland dann gelten soll.