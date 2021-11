Von der Awo ins Parlament : Susanne Kasztantowicz neu für die SPD im Saar-Landtag

Saarbrücken/St. Ingbert Die 35-Jährige will vor allem die Migrations- und Integrationspolitik zu ihren Schwerpunkten machen.

Der saarländische Landtag hat seit Donnerstag eine neue Abgeordnete: Die St. Ingberterin Susanne Kasztantowicz ist für den SPD-Abgeordneten Esra Limbacher nachgerückt, der in den Bundestag gewählt wurde. Zu Beginn der Plenarsitzung wurde sie von Landtagspräsident Stephan Toscani (CDU) verpflichtet.

Die 35-Jährige dreifache Mutter arbeitete zuvor als sozialpolitische Grundsatzreferentin bei der Arbeiterwohlfahrt im Saarland. In der SPD-Fraktion will sie sich vor allem in den Themenfeldern Migration und Integration engagieren.