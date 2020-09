Transparenz-Datenbank : Land will völlige Offenheit bei Fördergeldern

Saarbrücken Mit einer neuen Datenbank im Internet soll für jeden Bürger transparent werden, wie das Saarland Zuschüsse verteilt hat.

Die saarländische Landesregierung macht erstmals ihre Zuwendungen und Fördermittel transparent. In einem Online-Portal, das Finanzminister Peter Strobel (CDU) am Dienstag vorstellte, können die Saarländer in bislang 29 337 Datensätzen recherchieren, dabei gezielt nach Zuwendungsempfängern suchen und ihre Such-Ergebnisse nach Jahr oder Ort sortieren. Ähnliche Projekte gibt es bereits in Hamburg und Berlin.