Mögliche Wiederholung der Listenaufstellung : Parteigericht soll schnell über Landesliste der Saar-Grünen entscheiden

Saarbrücken Die Grünen im Saarland halten vorerst an ihrer Landesliste für die Bundestagswahl fest. Doch ein Parteigericht soll die Spitzenkandidatur des umstrittenen Hubert Ulrich überprüfen. Im Juli könnte es zu einer Wiederholung der Listenaufstellung kommen.

Grünen-Landeschefin Barbara Meyer-Gluche warnte am Montag davor, dass ihre Partei im Saarland bei den Parlamentswahlen am 26. September ohne Liste dastehen könnte. „Dieser politische Schaden wäre immens“, sagte Meyer-Gluche in Saarbrücken. Ulrich war am vorvergangenen Sonntag auf dem Landesparteitag mit einer Zweidrittelmehrheit auf den ersten Platz der Landesliste gewählt worden. Seitdem wird erbittert um die Frage gestritten, ob dabei gegen das Frauenstatut der Grünen verstoßen wurde.