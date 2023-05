Scharfe Kritik an „Umtauschzwang“ St. Ingberter OB Meyer schreibt wegen Heiz-Gesetz offenen Brief an Habeck

St. Ingbert · Der Bund will den Einbau neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 verbieten. Der St. Ingberter Oberbürgermeister warnt in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Habeck vor den Folgen.

07.05.2023, 18:12 Uhr

Robert Habeck hat Post aus dem Saarland bekommen. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Der St. Ingberter Oberbürgermeister Ulli Meyer hat sich wegen des geplanten Verbots neuer Öl- und Gasheizungen ab 2024 in einem offenen Brief an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gewandt.