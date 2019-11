Streichung von Sozialleistungen : Streit um einen Saarbrücker Hartz-IV-Bezieher geht weiter

Saarbrücken Ein Saarbrücker streitet mit dem Jobcenter im Regionalverband um die Streichung von Sozialleistungen. Im Oktober versagte ihm die Behörde sämtliche Zahlungen (wir berichteten). Das ist auch nach dem jüngsten Hartz-IV-Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch möglich.

Die Entscheidung schränkt Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher deutlich ein. Doch spielt der Urteilsspruch im Fall des Saarbrückers wohl keine Rolle. Dafür sprechen Dokumente, die unserer Zeitung vorliegen. Gegen den Mann war beim Jobcenter ein anonymer Hinweis wegen eines möglichen Leistungsmissbrauchs eingegangen. Deshalb bestellte die Behörde den 42-Jährigen für ein persönliches Gespräch ein. Zu dem Termin erschien der Mann nicht, nach eigenen Angaben reichte er eine Krankschreibung ein. Das Jobcenter entzog ihm die Hartz-IV-Leistungen. Das erlaubt ein Paragraph im Ersten Sozialgesetzbuch, wenn ein Betroffener bei der Klärung seiner Ansprüche nicht mithilft. Bei der Entscheidung des Verfassungsgerichts ging es um etwas anderes. Denn: Die Richter befassten sich mit Sanktionen nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch. Diese Regelungen betreffen sogenannte Pflichtverletzungen durch die Bezieher von Hartz IV. Das Jobcenter darf ihnen Leistungen unter anderem dann kürzen, wenn sich jemand weigert, einen zumutbaren Job anzunehmen. In der Vergangenheit war als Sanktion der komplette Wegfall der Zahlungen möglich. Nach Ansicht der Richter ist das jedoch unvereinbar mit dem Grundgesetz, sie verlangen ein menschenwürdiges Existenzminimum. Daraufhin wiesen die Bundesagentur für Arbeit und das Arbeitsministerium in Berlin alle Jobcenter umgehend an, keine Sanktionen in voller Höhe des Regelsatzes mehr auszusprechen.

Das Jobcenter im Regionalverband setze das Urteil um, erklärt die Behörde. „Wir arbeiten verfassungsgemäß“, sagt Geschäftsführer Thomas Gramm. Alle Bescheide, die von dem Urteil betroffen seien, würden überprüft. Erste Änderungsbescheide seien bereits erlassen worden. Zu dem konkreten Fall des Saarbrückers will das Jobcenter sich aus Gründen des Datenschutzes nicht äußern. Auf SZ-Anfrage erläutert die Behörde jedoch den allgemeinen Unterschied zwischen einer Sanktion und solchen Fällen, in denen Hartz IV versagt oder entzogen wird. Sanktionen könnten nur bei einer Pflichtverletzung bei einem bestehenden Anspruch auf Leistungen erfolgen. Dagegen gebe es Fälle, in denen unklar sei, ob ein Anspruch auf Hartz IV besteht. Um einen Anspruch feststellen zu können, müsse ein Leistungsbezieher mitwirken, erklärt die Behörde. Tut er das nicht, dürfen alle Zahlungen gestrichen werden. So ging das Saarbrücker Jobcenter nach SZ-Informationen im Fall des Saarbrückers auch vor. Geht es nach dem Anwalt des Mannes, wird sich demnächst das Sozialgericht in Saarbrücken mit dem Fall befassen.