Gegen Rechtsextremismus und die AfD Streit um Demonstrationen gegen Rechtsextremismus im Saarland

In dem breiten Bündnis gegen Rechtsextremismus und die AfD im Saarland üben die Parteien trotz Diskussionen über die Beteiligung linksextremer Gruppen den Schulterschluss. SPD und CDU rufen ihre jeweils rund 15 000 Mitglieder dazu auf, am Samstag ab 15 Uhr an der Demonstration des Aktionsbündnisses „Bunt statt braun“ von der Saarbrücker Ludwigskirche aus teilzunehmen. Auch Grüne, FDP und Linke werben dafür, ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen.