Wahl-Eklat in Saarbrücken geht in nächste Runde Auch SPD zu eidesstattlicher Versicherung bereit – Wer lügt über Wahl von AfD-Vizebürgermeister?

Nach der Wahl des AfD-Kommunalpolitikers Werner Schwaben zum Ersten Beigeordneten des Stadtbezirks Saarbrücken-West (am 11. Juli), sind nach den Mitgliedern der CDU-Fraktion nun auch die SPD-Mitglieder im Rat bereit, an Eides statt zu versichern, dass sie den AfD-Mann nicht ins Amt gewählt haben. „Wir empfinden es allerdings als ehrabschneidend und unwürdig, dass mit Falschbehauptungen Sozialdemokraten zu einer solchen Erklärung genötigt werden sollen“, so die SPD-Saarbrücken Stadt.