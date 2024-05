Streit der AfD im Saarland Landgericht sieht „schwere Verfahrensfehler“ beim AfD-Bundesschiedsgericht

Auch daher verwies Kaiser auf den Hilfsantrag von Dörr, zeitnah eine Mitgliederversammlung einzuberufen. Das habe der Landesvorstand bereits am Freitag vergangener Woche getan, erklärte Becker. Sie hätten für den 16. Juni nach Brebach geladen. Der Termin war Dörr zu weit hinten, „wir wollen noch vor den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni wählen“, sagt er. Er schlug den 2. Juni als Termin vor. Becker erklärte, dass es schwer sei, eine Halle zu finden, dafür seien nur noch zwei Tage Zeit, wollte die Partei die Ladungsfrist von zwei Wochen einhalten. Daraufhin erklärte sich der alte Vorstand bereit, bis Mittwoch, 18 Uhr, eine Halle für den 2. Juni zu besorgen. Klappt das, findet die Wahl am 2. Juni statt, ansonsten am 16. Juni. So lautete der Vergleich, mit dem alle einverstanden waren.